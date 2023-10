Prezzi calmierati in due farmacie a Potenza Picena: scopri l'iniziativa anti-inflazione

Anche le due farmacie comunali, presenti tra Potenza Picena e Porto Potenza, hanno aderito al trimestre anti-inflazione che permetterà ai clienti di comprare i loro prodotti a prezzi convenzionati e quindi più bassi. A darne notizia è il Comune di Potenza Picena. "Da domenica, e fino al 31 dicembre, è stato attivo il trimestre anti-inflazione che porterà con sé il carrello tricolore: prodotti a prezzi calmierati in supermercati e negozi – si legge in una nota dell’ente comunale –. L’operazione voluta dal Governo, per tramite del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha visto l’adesione di oltre 23mila attività commerciali presenti sul territorio nazionale. Il presidente dell’azienda municipalizzata Aspp, Mario Properzi, ha comunicato l’adesione anche delle due farmacie comunali attive nel Comune di Potenza Picena. Per ulteriori info è possibile chiedere direttamente al personale delle due sedi".