Prima campanella all’ex Mestica. Lezioni dopo otto anni e mezzo. E la preside promuove il trasloco

"Abbiamo fatto il possibile per organizzare il trasloco in breve tempo. L’edificio dell’ex Mestica, ristrutturato, è luminoso, bellissimo. I ragazzi sono molto soddisfatti". Sabina Tombesi, dirigente del liceo artistico Cantalamessa di Macerata, racconta le impressioni dei professori e degli studenti trasferiti dalla sede di via Cioci a quella in via dei Sibillini: ieri per tutti è stato il primo giorno nel nuovo edificio, appena ristrutturato dal privato e preso in affitto dalla Provincia. Questa parte del centro torna, dunque, a vivere dopo il terremoto del 2016.

La Tombesi spiega che l’Artistico "necessita di laboratori professionalizzanti specifici come quelli di disegno, pittura, scultura, disegno geometrico e multimediale, che abbiamo ora allestito all’ex Mestica. Alla sede centrale sono rimasti quello di design metalli, oreficeria e moda. Da anni seguiamo il metodo finlandese, con i ragazzi che ruotano aule e sedi". All’ex Mestica andranno, a turno, tutti gli studenti. I lavori alla sede del Cantalamessa in via Cioci dureranno circa un anno. Gli alunni dell’Artistico fanno lezione anche, in parte, nella struttura dell’Ite Gentili, dividendosi quindi su tre edifici. La preside racconta che quello all’ex Mestica "è stato un trasferimento che ha necessitato di tanto lavoro, sia nostro che della Provincia e della ditta dei trasporti, oltre naturalmente a quello del personale scolastico. È stato un passaggio corale, ben orchestrato". All’uscita alcuni studenti, dicendo la loro sulla struttura che li ha accolti, raccontano che "l’impressione è positiva. L’unica pecca è che ora siamo più distanti dal terminal degli autobus di piazza Pizzarello, dobbiamo camminare un po’ di più".

Anche i professori, dal canto loro, sono soddisfatti: "L’edificio è accogliente. Forse ancora un po’ asettico, ma è normale, c’è ancora odore di vernice. Con un indirizzo scolastico artistico, i ragazzi potrebbero personalizzarlo. Le classi sono spaziose, molte aule sono dedicate al sostegno e allo studio individuale. Ci sono anche spazi ricreativi, e una palestra. Anche il personale della scuola è soddisfatto. Alcuni hanno fatto un abbonamento al parcheggio Centro storico, che con 20 euro al mese consente di posteggiare e raggiungere questa sede facilmente. L’impressione sulla nuova sistemazione, per ora, è positiva". L’edificio, adeguato sismicamente, ospiterà, a turni, anche lo Scientifico Galilei e, se necessario, i ragazzi dell’Accademia di belle arti di via Berardi. Questo nuovo immobile, che fungerà da contenitore scolastico, porterà la Provincia a pagare un affitto da 396mila euro annui al proprietario, il costruttore Simone Paolini, che ha rilevato l’edificio da Cassa depositi e prestiti. La società statale aveva rilevato la proprietà della scuola dal Comune, nell’ambito dell’operazione che aveva portato alla realizzazione del polo scolastico alle Casermette.