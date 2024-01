Prima "campanella" nella scuola di Bocelli

Prima campanella ieri mattina per i 65 piccoli studenti che frequentano il nuovo polo per l’infanzia di Sforzacosta, cui quest’anno si aggiungerà il secondo lotto destinato alle scuole elementari. "Il polo per l’infanzia è stato realizzato in 150 giorni di lavori e si inserisce nel più ampio progetto di ricostruzione e riqualificazione dell’Abf Hub Educativo di Sforzacosta – spiegano dalla Andrea Bocelli Foundation che ha curato e finanziato il progetto –. Da ora i bambini e le loro famiglie avranno accesso anche agli ambienti laboratoriali, come quello destinato all’accoglienza che funge anche da laboratorio musicale, a un ampio spazio polifunzionale, caratterizzato dall’atelier degli odori e del gusto e dalla biblioteca e ai laboratori".