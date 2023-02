La prima donna vigile del fuoco a Macerata: "È un sogno, i miei bimbi orgogliosi di me"

Da sinistra: Lucia Soldini con i colleghi Mauro Ansovini, Giacobbe Gasparrini, Andrea Bianchi e il capo reparto Enrico Maiolati

Macerata, 4 febbraio 2023 – È la prima vigile del fuoco donna permanente a Macerata. La 34enne Lucia Soldini, mamma di due bambini di 8 e 10 anni, ha inseguito fin da piccola il suo sogno. Fin da quando, andando a piedi al Sasso d'Italia con i cuginetti, passava i pomeriggi a guardare dall'alto i pompieri. La casa della nonna era vicina alla caserma. Dopo il diploma all'istituto per geometri "Bramante" di Macerata (città in cui è nata e tuttora risiede) e la laurea in Design all'Isia di Pescara, ha aspettato con pazienza il concorso pubblico per vigili del fuoco. Tra duri allenamenti e sacrifici, lavorando contemporaneamente come responsabile di un ristorante a Montefano ("Nel frattempo – dice – mi serviva un'occupazione"), ce l'ha fatta. "Facevo le trazioni sullo stipite tra la sala e la cucina – racconta Lucia – e correvo con il passeggino per il riscaldamento. I miei figli mi hanno capita, hanno compreso l'importanza di portare avanti un sogno". Il 3 ottobre scorso è stata assegnata al comando provinciale di Macerata. É in servizio al distaccamento di Tolentino. Lucia, perché voleva diventare vigile del fuoco? "È...