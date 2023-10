Prima edizione del Lube Expo a Treia, al FermoForum

"Essere Lube non significa voler essere i migliori ma continuare a lavorare per migliorarsi". Ne è convinta la dirigenza dell’azienda treiese da sempre contraddistinta da una visione potente e dalla voglia di continuare a migliorarsi e ad espandersi in Italia e all’estero. E con questi obiettivi il Gruppo Lube presenta il Meeting Lube 2023 che si terrà al FermoForum di Fermo lunedì 23, al cui interno verrà inaugurata la prima edizione del Lube Expo, una vera e propria Fiera della filiera settore "Kitchens Furniture". Dopo il taglio del nastro dell’esposizione che avverrà al mattino, nel pomeriggio si terrà la convention in una veste completamente inedita che prevede sessioni tecniche di lavoro con il contributo di specialist del settore branding, digital e coaching. L’evento culminerà nella relazione dell’amministratore delegato del Gruppo Lube, Fabio Giulianelli, che presenterà, nell’ambito di un focus macroeconomico di settore, le strategie e gli obiettivi futuri di sviluppo degli store e del Gruppo Lube. In serata, una cena per concludere in convivialità a cui parteciperanno tutti gli store, fornitori, espositori ma anche autorità politiche ed economiche. Alla cena seguirà la presentazione della Lube Volley che darà il via alla notte targata Lube.