"Prima esperienza per quasi tutti"

"Per questa estate ho già trovato una decina di lavoratori stagionali, però sono quasi tutti alla prima esperienza". A dirlo è Maria Teresa Giri, titolare dello chalet Bagni Fiore a Porto Recanati. "Nello specifico abbiamo assunto sei camerieri – aggiunge –, un lavapiatti, un assistente bagnante, un bagnino da terra, chi pulisce la spiaggia e un cuoco, ma molti di loro non sono figure specializzate. Per lo più si tratta di persone extracomunitarie o studenti minorenni. Contando poi quelli che lavorano qui tutto l’anno – conclude la titolare dello stabilimento portorecanatese –, siamo in tutto 24 persone".