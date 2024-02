Prima fu rinchiuso nel carcere cittadino, poi la deportazione ad Auschwitz con altri ebrei

Il commerciante David Bivash è nato a Salonicco, in Grecia, il primo agosto 1890, successivamente, per sfuggire alle persecuzioni, si è trasferito a Napoli, dove si è sposato nel 1926 con Ida Saltiel. A causa del rastrellamento della sua famiglia, nel 1943, è arrivato a San Severino dove è stato arrestato il 30 novembre dello stesso anno. È rimasto per due mesi nel carcere mandamentale cittadino, trascorrendovi un inverno rigidissimo, poi è stato spostato a Pollenza, precisamente a Villa Lauri, e infine al campo di concentramento e di transito di Fòssoli, in provincia di Modena. Ed è stato proprio a Fòssoli che David Bivash ha scritto la sua ultima cartolina alla famiglia. Il 5 aprile 1944, a bordo del convoglio numero 9, venne trasferito assieme ad altri ebrei ad Auschwitz; dal 10 aprile 1944 non si sono avute più sue notizie.

Invece la moglie e i suoi due figli sono riusciti a salvarsi grazie a un parroco di Stigliano che li ha ospitati nella canonica e poi li ha affidati a una famiglia. In quel periodo erano rifugiati a San Severino altre famiglie ebree fuggite dalla persecuzione.

Alla posa in opera della pietra d’inciampo erano presenti anche gli studenti dell’istituto comprensivo Tacchi Venturi e quelli delle scuole superiori della città.