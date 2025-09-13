Prima la maxi piramide di lettini in spiaggia. Poi il biglietto di ringraziamento: "Bravi ragazzi"

"Prima la piramide così alta, poi un bigliettino di ringraziamento perché ho apprezzato la loro realizzazione sulla spiaggia: sono anonimi, ma si intuisce che si tratta di ragazzi bravi e pieni di inventiva". Mario Montecchiari, titolare dello chalet La Sirenetta sul lungomare nord di Civitanova, è felice che la sorpresa che qualche mattina fa gli hanno fatto questi artisti di spiaggia, una costruzione di 56 lettini più una sdraio sulla sommità a mo’ di punta, sia piaciuta a tanti e abbia avuto gli apprezzamenti del mondo social. E ieri mattina ha trovato un bigliettino all’inresso dello chalet: "Grazie per l’apprezzamento, buona chiusura di stagione. Gli artisti della piramide di lettini. P.S. Fufunfi". "La dimostrazione dell’animo buono di questi anonimi" aggiunge il noto operatore balneare, anche lui curioso di conoscere l’identità degli autori. Le dimensioni della piramide e la grafia del bigliettino possono valere come indizi: "Minimo devono essere stati in 7 o 8, perché la larga base delle prime file richiede la presenza almeno di due persone per lato a tenere fissa la struttura, fatta davvero a regola d’arte – ipotizza Montecchiari –. Poi altri, agili e snelli, si sono dovuti arrampicare per fissare le altre file ed evitare, scendendo, di far franare tutto. Proprio per questo, più che adulti potrebbero essere stati ragazzi tra i 18 e i 20 anni a mettere in atto la sorpresa". C’è poi il fattore tempo a far supporre che il gruppetto sia stato numeroso: "Con il mio bagnino ho impiegato quasi due ore per lo smontaggio, sicuramente più facile rispetto alla costruzione, quindi quella notte devono essere stati in tanti a impegnarsi". E tra loro non é da escludere la presenza femminile: "La scrittura del bigliettino e quel cuoricino tra le righe sono segni di una gentilezza femminile. Comunque sicuramente sono bravi e fantasiosi ragazzi, dimostrano che la maggior parte dei giovani è sana e anche fantasiosa e originale".