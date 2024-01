Prima la rotatoria, poi il sottopasso. Ciarapica: "Così i disagi saranno minori"

Ultimi accordi tra l’Amministrazione comunale e la ditta incaricata per il recupero e la riqualificazione di Palazzo del Duca, nella città alta. Sono stati sottoscritti ieri in un incontro tra le parti, alla presenza del sindaco Ciarapica e dell’assessore delegato Ermanno Carassai. Soprattutto importanti sono le modalità con le quali si procederà ad introdurre nell’area del cantiere l’imponente macchinario e il suo il posizionamento durante i lavori. "La gru - spiega infatti il sindaco - verrà montata all’interno del cortile del Palazzo e l’unico disagio sarà quello di chiudere per un paio di giorni al traffico via della Rimembranza, giusto il tempo necessario ai tecnici per rendere operativa la gru. Collocandola nel cortile - aggiunge Ciarapica - si eviterà di complicare la mobilità all’ interno della città alta e nello stesso tempo il rischio di gravare sulle sue fondamenta". Quanto ai tempi di avvio dei lavori, si parla della prossima settimana.

Tempi più lunghi, invece, per l’avvio dei lavori relativi alla rotatoria al terminal della superstrada e quelli del sottopasso ferroviario di via Carducci. "Come già il Carlino ha scritto - dice sempre il sindaco Ciarapica - la Quadrilatero ha già provveduto ad annunciare alle famiglie interessate le operazioni di esproprio e questo è un passo significativo. Sottolineo che rotatoria e sottopasso fanno parte di un progetto unico, anche se diversi saranno i tempi di esecuzione per evitare la paralisi della viabilità interna ed esterna". Si comincerà con la rotatoria. "Il primo atto sarà quello di verificare le interferenze delle opere logistiche (lo stato delle fogne, le condotte di acque bianche e nere, eccetera) e sbrigare altri adempimenti tecnico-amministrativi, e quindi il via. I tempi? Entro il 2024, secondo le ipotesi più attendibili".

Giuliano Forani