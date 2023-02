Prima le botte, poi danneggia un’auto e se la prende coi militari: denunciato

Completamente ubriaco, prima ha aggredito un ragazzo che stava entrando in discoteca, poi ha rigato un’auto in sosta, quindi se l’è presa con i carabinieri che tentavano di calmarlo. È finita nella caserma di Civitanova, con una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, la notte brava di un operaio anconetano di 21 anni. Il giovane ha dato in escandescenze nella notte tra sabato e domenica fuori dalla discoteca Donoma di Civitanova. Qui i militari del Norm sono intervenuti dopo la segnalazione relativa a un ragazzo che aveva alzato le mani nei confronti di un altro avventore. Il giovane, incensurato, era in evidente stato di alterazione psicofisica e si è subito dimostrato insofferente nei confronti dei carabinieri. Quando la situazione è degenerata, con il ragazzo che ha dato in escandescenze, inveendo contro i carabinieri, non c’è stato altro da fare che portarlo in caserma. Questo episodio non è stato l’unico per il quale è stato necessario l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Civitanova che, sulla scia di quanto deciso dal prefetto Flavio Ferdani in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, hanno posto in essere nella notte tra sabato e domenica un servizio straordinario sulla costa, in particolare nelle zone recentemente teatro di furti d’auto. A Porto Potenza e Porto Recanati, i militari hanno identificato 116 persone e fermato 78 veicoli, elevando 16 multe per violazioni del codice della strada. Un automobilista indiano di 35 anni, residente a Morrovalle, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza (aveva un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite), con conseguente ritiro della patente. A Civitanova, un 32enne disoccupato originario di Montecosaro è stato trovato in possesso di otto grammi di marijuana e tre di cocaina. La droga, già suddivisa in dosi, era nascosta nell’auto e nell’abitazione del ragazzo, in zona San Marone a Civitanova, dove i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione. Il 32enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un 19enne pakistano, residente a Montecosaro, è stato invece fermato con 15,5 grammi di hashish, nascosti nel taschino del giubbotto. Anche per lui è scattata la denuncia.