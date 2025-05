Prima Scena, il regista Giordana al festival dedicato a Scarfiotti

Tutto pronto per l’edizione 2025 del Festival Prima Scena, la rassegna dedicata alla scenografia con la direzione artistica di Giancarlo Basili, che partirà questo weekend a Potenza Picena. Il festival esordirà con un tributo a Ferdinando Scarfiotti (foto), scenografo premio Oscar nel 1988 per il film "L’Ultimo Imperatore", nato proprio a Potenza Picena.

Sabato alle 16.30, nella Cappella dei Contadini, sarà proiettato il film di Bernardo Bertolucci "Il Conformista". Saranno presenti Basili e il regista Marco Tullio Giordana, i quali al termine della proiezione faranno un intervento su Ferdinando Scarfiotti. Alle 21, si terrà nell’auditorium Scarfiotti l’inaugurazione della mostra di Anton Giulio Mancino, scrittore, critico cinematografico e docente all’Università di Macerata, che svelerà foto inedite e bozzetti originali di Scarfiotti.

A seguire il concerto del Quintetto Gigli "Ferdinando Scarfiotti - Musica in scena. Omaggio ad Hans Zimmer e Georges Delerue", che vedrà un arrangiamento originale in omaggio agli autori delle colonne sonore dei film "Toys" e "Il Conformista". La mostra sarà aperta anche domenica e poi dal 16 al 18 maggio, con orario 17.30-19.30 (ingresso libero).

Domenica invece, alle 10.30 in via Umberto I al civico 42, ecco l’inaugurazione dell’opera site-specific "Omaggio a Ferdinando Scarfiotti", realizzata dall’artista Antonella Castelli. L’opera resterà esposta per tutto il periodo del festival. Seguirà una visita guidata della mostra all’auditorium Scarfiotti.