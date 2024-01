Prima sconfitta della fase a gironi. Lube brutta e svogliata: ko meritato

Arcada

3

Lube

2

CS ARCADA GALATI: Mihalescu ne, Woch 7, Butnaru 10, Toman (L), Gergye 21, Aldea ne, Lescov, Lopes 1, Bala 2, Nikula 21, Karimisouchelmaei 3, Cristudor (L) ne, Hamacher 9, Talpa. All. Stancu.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 11,Thelle, Balaso (L), Lagumdzija 21, Nikolov 19,Diamantini, De Cecco 1, Bottolo 5, Yant 13, Bisotto ne, Zaytsev 2, Anzani 2, Larizza 1. All. Blengini.

Arbitri: Schimpl (SVK), Rogic (SRB).

Parziali: 21-25 (26’), 25-23 (28’), 25-20 (28’), 16-25 (21’), 15-10 (16’).

Note: Galati battute sbagliate 23, ace 8, muri 12, attacco 49%, ricezione 48% (31% perfette); Lube bs 23, ace 6, muri 12, attacco 57%, ricezione 36% (18%).

Alla vigilia Blengini aveva chiesto attenzione pretendendo dai suoi un’altra vittoria anche se la qualificazione era stata già ottenuta. Le parole non sono state ascoltate e la Lube, brutta e svogliata, è caduta 3-2 a Galati. Prima sconfitta in questa fase a gironi di Champions e, purtroppo, primo storico ko contro un club della Romania. Il collettivo biancorosso (ancora senza Motzo alle prese con un virus intestinale) ha disputato una gara a corrente alternata, andando avanti 0-1 e finendo sotto 2-1, rimontando e ri-crollando nel 5° parziale. Tante le difficoltà avute in ricezione, specie sui servizi dell’Mvp Gergye autore di 6 ace!

Primo set. Blengini sceglie Larizza in mezzo e la Lube parte col piede giusto riuscendo a stare sempre qualche punto avanti. Ottimo l’apporto di Chinenyeze che ne mette già 5, molto continuo Lagumdzija (7). I biancorossi si portano 18-22 e chiudono con Nikolov alla seconda chance.

Secondo set. Con l’opposto Nikula in campo (farà benissimo, subito 8 punti nel set), l’Arcada piazza il break e vola 21-16. Pare fatta ma ai rumeni viene il braccino, la Lube rosicchia e si avvicina. Sono due errori in battuta, prima di Thelle e poi di Lagumdzija, a regalare l’1-1.

Terzo set. Dentro Anzani per Larizza e più tardi pure Zaytsev per Yant, ma l’Arcada adesso ci crede, gioca sciolta e riesce a tenere sempre la Lube dietro.

Quarto set. La Lube fa la faccia cattiva e cambia tutto, di nuovo, Civitanova è padrona del campo arrivando addirittura al 14-23. Chinenyeze manda al tie-break.

Quinto set. La sensazione è che la Lube, acciuffata la parità, voglia sprigionare il massimo per vincere pure questa. Del resto in Champions la classifica si fa in base alle vittorie, non ai punti. Invece il tie-break sarà un monologo o quasi dei rumeni. Gergye spara l’ace su Bottolo e firma l’allungo 5-2, poi è 8-4 al cambio campo. Blengini chiama time-out ma Civitanova rientra pigliandosi beccandosi 2 muri di fila: 12-4. Servizi ficcanti e errori dei rivali spingono i biancorossi al 10-13. Bottolo però sbaglia la battuta, poi il pallonetto di Lagumdzija viene murato da Gergye.

Andrea Scoppa