Prima seduta dell’anno: attenzione sulle scuole

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Corridonia con la prima seduta del 2024 che si terrà domani (ore 21). Sono 13 i punti all’ordine del giorno da discutere, a partire dall’approvazione del verbale della precedente seduta (datata 28 novembre) e dalle comunicazioni da parte del sindaco Giuliana Giampaoli, dopodiché si entrerà nel vivo con l’interpellanza congiunta dei gruppi di minoranza "Corridonia Insieme", "Pensare Corridonia", "Corridonia Rinasce" e dal consigliere Gioele Giachè che avrà come oggetto la "Realizzazione degli istituti scolastici: scuola primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo "Manzoni-Lanzi" e Ipsia ‘F.Corridoni". L’assise procederà con il confronto sull’approvazione di diversi regolamenti comunali, ad iniziare dall’istallazione degli impianti di telecomunicazione, poi sull’asilo nido "Girotondo", il trasporto scolastico ed infine sul Corpo di Polizia locale. Si tornerà a parlare dell’ex opificio industriale di Pier Paolo Bartolazzi verso il quale era stato presentato un progetto mirato alla sua rifunzionalizzazione e valorizzazione da attuare con fondi Pnrr ed anche della revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Corridonia e ricognizione annuale dei servizi pubblici a rilevanza economica. Spazio, inoltre, a tre mozioni una sull’"Istituzione di una Commissione speciale per la revisione del regolamento comunale", firmata dal consigliere di minoranza Giachè e "Corridonia Rinasce", e altre due, proposte da tutti i componenti dell’opposizione che verteranno sulla rivalutazione dell’ippodromo Martini" e sulla revoca o sospensione delle autorizzazioni concesse per istallare alcune antenne.