Prima uscita per ’Non ci piove’: "Un sogno che prende forma"

"Sala gremita alla nostra prima uscita: che soddisfazione". Così il gruppo ‘Non ci piove’, una neonata realtà di giovani civitanovesi sensibili ai temi ambientali, non nasconde l’entusiasmo per la partecipazione registrata alla serata di venerdì, dove nei locali dell’oratorio di Cristo Re c’è stato spazio per la proiezione del film ‘2040: salviamo il pianeta!’. "E’ qualcosa di bello, di nuovo, finalmente di concreto. Un piccolo sogno, che ha preso forma a poco a poco, da un’idea e uno scambio di idee, a qualcosa di reale, tradotto nelle locandine del film e nella macchina fotografica pronta a catturare qualche istante della serata", dicono i giovani che poi tornano sulla necessità di salvaguardare l’ambiente. "Perché non ci piove, che confronto, bellezza e amore salveranno il mondo. Con la testa alta e il cuore in mano – concludono –, ringraziamo ancora tutti i partecipanti e ci auguriamo che questo sia solo il primo di tanti altri incontri".