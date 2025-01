Prima vittoria casalinga per l’Atletico Mariner. Rodriguez e Napolano affondano il Monturano

Atletico Mariner 2 Monturano Campiglione 1

ATLETICO MARINER: Amato, Di Filippo (22’ st Panza), Luciani (36’ st Bontempi), Oddi (22’ st Marucci), Kiwobo, De Vito, Lorenzoni, Picciola (22’ st Verdesi), Rodriguez, Napolano, Cialini (43’ st Sharif). All. Puddu.

MONTURANO: Monti, Baiocco, Fabi, Adami, Muzi (39’ st Cheddira), Wahi, Russo (10’ st Cuccù), Ercoli, Altobello, Palestini, Ruggeri (31’ st Curzi). All. Cuccù.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 25’ Rodriguez, 3’ st Ercoli, 34’ st Napolano.

Arriva nello scontro salvezza contro il Monturano la prima vittoria casalinga dell’Atletico Mariner. Tre punti pesanti che consentono alla squadra di mister Puddu di rientrare nella lotta in zona play-out. Parte subito forte l’Atletico e al 2’ una rovesciata di Cialini, ben parata da Monti che pochi minuti dopo viene graziato dallo stesso attaccante che, a pochi passi dalla porta, manca l’impatto con il pallone. Al 12’ Monturano vicino al vantaggio: rovesciata di Palestini con Amato che vola all’incrocio dei pali e, con l’aiuto della traversa, evita la rete. Replicano subito i padroni di casa con Napolano che crossa dalla sinistra e pesca Cialini sul secondo palo, sinistro forte deviato in angolo da Monti. Al 26’ il vantaggio locale: indecisione difensiva del Monturano su un rimpallo, tiro a giro di Rodriguez che fa 1-0. Al 39’ Altobello viene ben pescato in area, bravo Amato in uscita. Ripresa che si accende subito e al 3’ arriva il pareggio grazie a un tiro dal limite di Ercoli che non lascia scampo al portiere, 1-1. Al 9’ Altobello lanciato in profondità viene fermato a un passo dalla rete da una provvidenziale scivolata di Kiwobo. La gara si riaccende dopo la mezzora quando arriva la rete decisiva di Napolano che al limite dell’area si libera e tira, il pallone leggermente deviato finisce in rete, 2-1. Al 38’ il Monturano ha la palla del nuovo pareggio, cross di Baiocco per la testa di Cuccù che impatta, paratona di Amato che salva il risultato.