Primaria D’Acquisto: alunni affascinati dalla dama

Pedine e scacchiere in classe, ieri mattina, grazie al progetto "Dama a scuola" voluto dagli insegnanti della primaria Salvo D’Acquisto. L’iniziativa, promossa dalla Federazione italiana dama, si è aperta nei mesi scorsi con l’avvio di un periodo di allenamento per gli oltre 190 alunni del plesso, coinvolti in lezioni e sfide di dama italiana, guidate degli insegnanti di classe formati dagli istruttori federali. E ieri, nella "Giornata del Pi greco", si è svolto il torneo, l’evento conclusivo durante il quale i partecipanti, suddivisi per fasce di età, si sono sfidati in gare individuali a eliminazione diretta. Dieci i bambini che alla fase finale si sono contraddistinti e hanno così vinto la prima edizione del torneo: Harry Laganara della classe IA, Maria Giaconi della classe IB, Giulia Batocco della IIA, Chiara Montella della IIB, Tommaso Fraticelli della IIIA, Christian D’Ascanio della IIIB, Giulia Salvucci della IVA, Francesco Zucchini della classe IVB, Anita Recchi della VA e Filippo Cognigni della classe VB.