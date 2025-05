Primaria e media, ok ai progetti

Approvati, in conferenza dei servizi speciali, i progetti relativi a due scuole di Monte San Giusto. Si tratta della secondaria di primo grado "Lorenzo Lotto" e della primaria "Falcone e Borsellino". Nel corso delle due sedute è stato espresso parere favorevole per il progetto definitivo per le medie, che prevede un investimento complessivo pari a 8.246.826 euro, mentre per la primaria "è stato approvato un progetto del valore di 8.605.225 euro.

"La scuola è uno degli elementi più importanti di coesione e di sviluppo di una società. Con questi due importanti progetti proseguiamo con quel cambio di passo che ormai abbiamo intrapreso e che non dobbiamo mai fermare – ha commentato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. È vitale offrire sicurezza e spazi appropriati ai nostri studenti e alle loro famiglie che rappresentano speranza e futuro del territorio".