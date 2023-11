Primaria, media e Ipsia: scelte le aree

"Gratificante e intenso", così ha definito il suo primo anno da sindaco, Giuliana Giampaoli nell’assemblea pubblica al teatro ’Lanzi’, dove si è parlato di risultati raggiunti e progetti da avviare. Primo tema sviscerato, infrastrutture e manutenzione strade. "Abbiamo preso da subito in esame le situazioni più critiche – ha esordito – come via dei Cappuccini Vecchi per la quale il secondo stralcio dei lavori comincerà a breve così anche l’atteso rifacimento della strada di Colbuccaro. Altro aspetto importante è l’abbattimento delle barriere architettoniche che inizieremo da via Santa Croce".

Focus anche sull’opera di restauro delle mura castellane in via IV Novembre, ancora in atto. "Un consolidamento della parte muraria che corre su due canali di finanziamento, per un totale di oltre due milioni di euro, il tutto con temine febbraio del prossimo anno – ha spiegato Giampaoli –. Inoltre, c’è una proposta progettuale, visto che l’opera è in corso, ovvero un impianto di risalita lato via Procaccini, capace di fare da cerniera tra le mura storiche e quelle ricostruite, che ci auguriamo sia approvato dalla Soprintendenza". Procede spedita la riqualificazione del campo sportivo ex Enaoli. "È stata una delle nostre battaglie quando eravamo in minoranza – ha precisato –. La scadenza dei lavori è gennaio, condizioni meteo permettendo".

Puntuale poi è arrivato il capitolo sullo stato della ricostruzione scolastica. "Sulla nuova scuola di Colbuccaro siamo in fase di affidamento della progettazione – ha illustrato Giampaoli –. Sulle altre, il progetto iniziale prevedeva nell’area ex Enaoli, comprese via Verdi e Puccini, delle scuole ’a cascata’, quindi Ipsia, primaria e infanzia. Qui dove abbiamo potuto cambiare strada, l’abbiamo fatto. L’Ipsia e la primaria saranno dislocate altrove, l’infanzia invece aveva ottenuto un contributo Miur da tre milioni o che non consente di cambiare quei requisiti che ci hanno permesso di accedere alla graduatoria. Perciò, abbiamo pensato di spostarla al piano intermedio della zona e di destinare la parte inferiore ad area verde – ha aggiunto – per gli altri edifici era stata reso noto un avviso pubblico al fine di individuare dei terreni dove costruire. Sono arrivate 13 offerte e, dopo perizie e pareri di professionisti e uffici, la giunta si è espressa in merito a due aree su cui puntare l’attenzione: una per primaria e medie nella zona ex Gialù, l’altra riguardante l’Ipsia è quella in via Mattei vicina alla stazione di servizio Corradini. Ora starà ai tecnici valutare".