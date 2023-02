Primarie, anche Canesin Monteverde e Di Pietro al fianco di Elly Schlein

Ci sono anche gli ex assessori Stefania Monteverde, Alferio Canesin e Stefano Di Pietro nel comitato "Parte da noi per Elly Schlein" a sostegno della candidatura dell’ex eurodeputata alla segreteria nazionale del Pd. Domani alle primarie il confronto con lo sfidante Stefano Bonaccini. "Noi democratiche e democratici, iscritti al partito e anche chi al partito non si è mai iscritto o ha smesso di farlo perché vorrebbe vederlo cambiato, non ci rassegniamo a un paese guidato dalla destra, l’antifascismo è un valore irrinunciabile", scrivono i membri del comitato. Fanno parte del movimento: Giuseppe Alessandri, Paolo Branchesi, Alferio Canesin, Riccardo Carota, Eduardo Castaldo, Elisabetta Cecconi, Silvia Compagnucci, Maurizio Consoli, Sonia De Gaetano, Stefano Di Pietro, Tommaso Domizi, Michele Eleonori, Silvano Fazi, Fiammetta Giustiniani, Mario Iesari, Massimo Lanzavecchia, Marina Lombardello, Henry Luchetti, Primo Mascitti, Stefania Monteverde, Angela Montironi, Rita Morresi, Renato Pasqualetti, Federica Pietrella, Marcella Poloni, Romeo Renis, Gianluca Rita, Caterina Rogante, Bert Romanzetti, Helvio Torresi e Luca Valenti.