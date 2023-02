Primarie del Pd, Bomprezzi e Schlein fanno il pieno di voti

Si sono presentati al seggio 156 votanti per le primarie del Partito Democratico, svolte domenica a Porto Recanati. La più votata, per la segreteria regionale, è stata Chantal Bomprezzi, mentre per quella nazionale ha prevalso Elly Schlein. A tracciare il punto è Alessandro Palestrini, segretario locale dei dem. "Un ringraziamento particolare va agli iscritti del circolo, che per 12 ore (quasi ininterrottamente) hanno presidiato il seggio allestito nella palestra Diaz – scrive Palestrini –. Chi ha partecipato al voto ha potuto scegliere tra le due candidate a segretaria regionale e naturalmente per la nomina dei vertici della segreteria nazionale. Per il regionale i risultati sono stati i seguenti: Chantal Bomprezzi 97 voti, Michela Bellomaria 50 voti, schede bianche 9. Per la sfida nazionale: Elly Schlein 91 voti, Stefano Bonaccini 65 voti. Sono convinto che l’elezione di Elly Schlein servirà a far rimettere in cammino il Pd, con un vocabolario ricco di parole di sinistra, da poter tornare a pronunciare dopo molto tempo. Lavoreremo per far in modo che ci siano idee forti per Porto Recanati, ma avremo bisogno dell’aiuto delle donne, degli uomini e dei giovani che domenica hanno portato nel nostro seggio una ventata di aria fresca".