"Primarie, obiettivo 1.500 votanti"

di Lorenzo Monachesi

Domenica saranno allestiti 31 seggi in provincia dove il popolo del Pd potrà scegliere a chi affidare la segreteria nazionale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein e quella regionale tra Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria. Si potrà votare dalle 8 alle 20, i non iscritti al partito dovranno versare 2 euro mentre gli altri non dovranno dare nulla. A partire dai 16 anni sarà possibile esprimere la preferenza. "Ci attendiamo – dice il segretario provinciale Angelo Sciapichetti – una buona partecipazione e nella provincia abbiamo posto l’asticella a 1.500 votanti".

Le premesse sull’affluenza sono incoraggianti per Sciapichetti. "Ho ricevuto – dice – molte telefonate di persone che hanno chiesto dove è possibile votare, in quale orario. Il Pd mette in campo un esercizio democratico straordinario. Siamo l’unico partito a chiamare i cittadini perché scelgano i propri rappresentanti". Domenica si conosceranno i nomi degli eletti. "Lo spirito – chiarisce Sciapichetti – è che il vincitore dovrà avvalersi della collaborazione di chi è uscito sconfitto dalle urne". Si spazzano via le ipotesi che alle primarie possa intrufolarsi chi magari ha altre idee politiche. "Chi vota – dice il segretario provinciale – aderisce al manifesto del Pd, in passato a Macerata non è mai avvenuto che persone di centrodestra abbiano partecipato alle primarie". Sui 31 seggi ci saranno un totale di 200-250 volontari. "È fondamentale – spiega Ninfa Contigiani, segretaria del Circolo di Macerata – essere presenti perché il Paese non andrà in una direzione migliore astenendosi o non votando. E poi si contribuisce a dare una traiettoria al partito". Le primarie rappresentano anche l’occasione per incontrarsi. "È una partecipazione reale e verrà gente motivata più che mai per costruire il nuovo Pd. È presente un seggio quasi in ogni comune, se non c’è basta presentarsi a quello più vicino". Ecco dove saranno aperti i seggi: Appignano, nella sede del Pd, a Caldarola nella zona container, a Camerino nella sede della Contram, a Pievetorina (seggio speciale di Camerino) in piazza Salvo D’Acquisto; a Castelraimondo nella biblioteca comunale in via Papa Giovanni XXIII; a Cingoli negli ex magazzini Cristofanelli; a Civitanova nella sede del Pd; Civitanova Alta in via Roma; a Colmurano nella scuola elementare in via Leopardi; a Corridonia nella sede del Pd, a Fiuminata nella casette di legno in località Stoini; a Loro Piceno in piazza Matteotti; a Macerata nella sede del Pd, a Matelica nel circolo Acli; a Mogliano all’autopalas; a Monte San Giusto nella sede del Pd.

A Monte San Martino nella scuola elementare; a Montecassiano in via Ugo la Malfa a Sambucheto; a Montecosaro ai locali Bar Betta; a Montefano nell’ex scuola elementare; a Morrovalle all’hotel San Crispino, a Porto Recanati nella palestra Diaz; a Potenza Picena in piazza Matteotti; a Porto Potenza nella sede del Pd; a Recanati al Centro socioculturale Villa Teresa; a San Ginesio all’Info Point in via Zaccagnini, a San Severino nell’ex chiesa San Giovanni; a Sarnano alla Pizzeria Sassotetto; a Tolentino alla biblioteca filelfica; a Treia alla Torre Del Mulino locale comunale; a Urbisaglia al circolo anziani.