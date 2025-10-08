Primarie per le comunali: "Non sono una priorità"

"Ancora dobbiamo valutare con la lista civica Macerata Bene Comune quale contributo potremo dare per le prossime elezioni maceratesi". È quanto dichiara la consigliera comunale Stefania Monteverde, che si è candidata alle recenti elezioni regionali con la lista a sostegno del candidato presidente Ricci.

"Siamo stati chiamati per le regionali – spiega – a dare un contributo con la Lista civica Matteo Ricci e pensiamo di essere stati di sostegno a tutto il progetto, anche se con poche risorse. Noi abbiamo coinvolto tanti attivisti volontari e abbiamo cercato di parlare con gli sfiduciati e i distratti, convincendo sul progetto del cambiamento. È il ruolo del civismo, quello di aprire nuovi canali di dialogo politico con i cittadini".

Intanto c’è chi nel centrosinistra ha parlato di possibili candidature: in particolare si sono fatti i nomi di Romano Mari, Flavio Corradini, Gianluca Tittarelli, Romano Carancini e Rosaria Del Balzo Ruiti. "Ecco un argomento di cui si dovrà discutere sui tavoli, ma il nome non è una priorità a differenza di costruire una città vivibile e di uscire subito all’aperto, perché alla fine tutto ciò non appaia solo come un comitato elettorale". Le primarie sono un’altra strada solitamente percorsa nel centrosinistra. "Il metodo non è una priorità, ma occorre parlare, discutere, incontrarsi e individuare una strategia condivisa".

Per Monteverde l’esperienza nelle regionali è stata positiva al di là del risultato finale. "Il dato significativo – spiega – è quello di una coalizione unitaria, che deve lavorare assieme, dialogare con la gente, nelle periferie". Ed ecco che l’esperienza di questi cinque anni deve essere sfruttata. "Abbiamo portato avanti un’opposizione seria, critica e che oggi può essere il progetto di una città innovativa dove ci sia il rilancio dei quartieri, delle periferie, dove i giovani abbiano una centralità offrendo prospettive di vita qui".

C’è però da contrastare l’astensionismo e forse su questo potrebbe incidere la scelta di Ricci, che ha scelto di proseguire l’esperienza come parlamentare europeo piuttosto che andare in Regione. "L’astensionismo è un dato nazionale e sono convinta che Ricci abbia chiaro il ruolo di politico del territorio che vive di finanziamenti europei, ed è fondamentale per tutti avere un punto di riferimento a Bruxelles".

Lorenzo Monachesi