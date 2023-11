Primario-sindaco accusato di truffa: "Non ho abbandonato il reparto"

"Come primario, non avevo orari da rispettare ma obiettivi da raggiungere, e l’ho fatto tanto che la pediatria civitanovese era stata premiata dall’Unicef, riconoscimento che non aveva neppure il Salesi. Tutti sapevano che ero stato eletto sindaco, lo avevo comunicato ufficialmente, e mai ci sono state obiezioni sul fatto che andassi in Comune, cosa che poi non facevo se c’erano urgenze in reparto". Con fermezza Rolando Pecora, sindaco di Montelupone al secondo mandato, ha dato la sua versione nel processo che lo vede imputato di truffa. Ma prima ancora che il giudizio si fosse concluso, l’Azienda sanitaria lo ha licenziato.

Stimatissimo come medico e come primo cittadino, Pecora è sotto processo per quanto avvenuto tra l’ottobre del 2015 e il dicembre 2016. Secondo l’accusa, dopo l’elezione avrebbe continuato a lavorare in ospedale, entrando presto e timbrando il cartellino, ma a metà mattinata se ne sarebbe andato in Comune a Montelupone. Poi nel tardo pomeriggio sarebbe rientrato in ospedale e avrebbe timbrato l’uscita. Ma un collega, esasperato dalle assenze, lo aveva denunciato ed erano partite le indagini della Guardia di finanza. Così era arrivata l’imputazione di truffa. Ma rispondendo al pm Stefano Lanari, all’avvocato Gianfranco Borgani, parte civile per l’Ast, e al suo difensore, l’avvocato Paolo Rossi, ieri in tribunale Pecora ha respinto ogni accusa. "Il regolamento per i dirigenti non prevede un orario, ma il raggiungimento di obiettivi – ha spiegato -, questa era l’interpretazione data dal sindacato dei medici. L’Azienda sapeva benissimo cosa facessi e dove fossi, al reparto sapevano che in caso di emergenza dovevano chiamarmi, e in Comune sapevano che se chiamava l’ospedale dovevano subito dirmelo. Non è vero che non fossi mai in reparto, ero il solo a fare alcuni interventi, e grazie a me la pediatria ha avuto una certificazione Unicef. Se l’interpretazione era sbagliata, me ne rammarico ma io ero in buona fede, altrimenti mi sarei comportato diversamente. Ho agito sempre con la massima trasparenza e in due anni non ho mai avuto richiami o procedimenti disciplinari".

Nella prossima udienza, a maggio, il giudice Francesca Preziosi ascolterà anche i testimoni a difesa. Nel 2019 intanto l’azienda sanitaria ha licenziato il pediatra. Pecora ha impugnato il provvedimento, che però è stato confermato dal tribunale. Quando usciranno le motivazioni, si valuterà il ricorso. Nel frattempo comunque lui è in pensione.