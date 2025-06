"Primavera in Bici" fa il pieno

Successo per la terza tappa di Primavera in Bici, il festival promosso dall’assessorato alla mobilità sostenibile di Civitanova che ha portato decine di cittadini a vivere un’esperienza sulle due ruote. L’evento ha previsto due partenze, dall’Abbazia di San Claudio e dal bar Cinciallegra. I partecipanti si sono ritrovati al santuario di Santa Maria Apparente, dove don Emilio ha celebrato la benedizione giubilare, presenti anche l’assessore Paolo Renna di Macerata, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, Laura Carota in rappresentanza dell’Aido e numerose famiglie e bambini. Mauro Fumagalli, in rappresentanza di Marche Bike Life, ha donato all’assessore Roberta Belletti una guida culturale dedicata ai percorsi cicloturistici locali e non è mancato il contributo del Gruppo sportivo Fontespina 2000 e dell’associazione Civitanova Green Life. Soddisfatta l’assessore Belletti, che annuncia il prossimo appuntamento: il 26 ottobre con la Pedalata dei Santi.