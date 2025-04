Primavera in Bici parte con il pienone

Un inizio vivace e partecipato per la terza edizione di Primavera in Bici, il festival della mobilità sostenibile promosso dall’assessorato alla mobilità sostenibile del comune di Civitanova. Nonostante il cielo nuvoloso, oltre cento persone si sono ritrovate al bar Cinciallegra per il primo appuntamento del calendario, "Esploriamo il mondo in bici". Tre la associazioni locali anche l’Aido, che hanno condiviso un percorso in bicicletta pensato per unire, coinvolgere e promuovere uno stile di vita più sano e sostenibile. La pedalata ha avuto come meta Porto Sant’Elpidio. Dopo la sosta e il saluto delle autorità, il gruppo è ripartito in direzione Civitanova.

"Una pedalata che unisce, nel vero senso della parola – ha detto l’assessore alla mobilità sostenibile, Roberta Belletti –. Famiglie, bambini, cittadini, associazioni: abbiamo dimostrato che la mobilità sostenibile è un valore concreto, che può diventare stile di vita e occasione di incontro. Ringrazio l’amministrazione di Porto Sant’Elpidio per l’accoglienza e la disponibilità: quando i Comuni collaborano, i risultati si vedono e si sentono. Un ringraziamento speciale al Gruppo Sportivo Fontespina e all’associazione Civitanova Green Life, per la costante collaborazione e il sostegno, e alla Protezione Civile e alla polizia locale, per l’assistenza e la sicurezza garantite lungo tutto il percorso".

Prossimo appuntamento domenica 11 maggio con "Bimbimbici", l’evento dedicato ai più piccoli.