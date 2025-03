"Primavera in bici". Si parte col tour in città

La città è pronta a risalire in sella. Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna con rinnovata energia "Primavera in bici", il festival ideato e promosso dall’assessorato alla mobilità sostenibile in collaborazione con il Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e l’associazione Civitanova Green Life, partner ormai storici e sempre al fianco dell’Amministrazione comunale per promuovere la cultura della bicicletta e del movimento all’aria aperta.

Quattro gli appuntamenti in programma per questa terza edizione, pensati per coinvolgere famiglie, bambini, appassionati e curiosi in un percorso che unisce scoperta, socialità, rispetto per l’ambiente e tanta voglia di stare insieme.

Si inizia domenica prossima, 6 aprile, con "Esploriamo il mondo in bici": una pedalata per guardare la città con occhi diversi, con leggerezza e curiosità. L’11 maggio, tocca a "Bimbimbici": torna l’appuntamento dedicato ai più piccoli, tra educazione stradale e giochi divertenti, in collaborazione con la polizia locale. Primo giugno con la "Pedalata sulla Ciclovia delle Abbazie – Giubileo del Ciclista": sport, paesaggio e spiritualità si fondono in un itinerario suggestivo e unico. Il 26 ottobre, invece, "Pedalata dei Santi": l’evento di chiusura, ormai diventato una tradizione civitanovese, per salutare tutti insieme un anno vissuto sui pedali.

"Primavera in bici è molto più di un festival – ha detto l’assessore Roberta Belletti – è un modo per vivere la città in modo attivo, sano e consapevole. Ogni anno cresce l’entusiasmo, la partecipazione, e questo dimostra che Civitanova ha voglia di mobilità sostenibile, di eventi che mettono al centro le persone, il benessere e la comunità. Un grazie sincero al Gruppo Sportivo Fontespina 2000 e a Civitanova Green Life, che condividono con me questa visione e rendono possibile ogni iniziativa. L’invito è semplice: preparate la bici, chiamate gli amici, coinvolgete i bambini, e unitevi a noi. Perché la mobilità sostenibile si costruisce insieme… una pedalata alla volta".