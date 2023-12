"Primi fondi per un museo della memoria marinara"

Rivivere la memoria marinara attraverso un vero e proprio museo e promuovere iniziative culturali legate alla medesima tematica. Questo, in sintesi, il programma della neonata associazione ‘Ricordi d’Amare’, composta da diportisti, lavoratori portuali, pescatori e appassionati, che è stato illustrato ieri mattina al pontile ‘La marina’. "Alla realizzazione del museo stiamo già lavorando da mesi: c’è un primo ok per un finanziamento di soldi pubblici da Roma, anche se non posso rivelare di quale istituzione si tratta", ha spiegato Pierluigi Cipolla, il presidente della nuova realtà al fianco della vice Martina Pietrella, della tesoriera Maria Gabriella Spurio e dei consiglieri Gianfilippo Bianchi, Giuseppe Ciotti e Oscar Monina. Nello specifico, si tratterà di "una struttura – ha aggiunto – ove posizionare le barche ritrovate che hanno fatto la storia, i motori, gli accessori e le attrezzature. Poi, una sala lavoro, uffici, un archivio, uno spazio biblioteca, un’aula didattica con percorsi formativi e altri spazi come cucine, per cimentarsi con le vere ricette marinare". Il luogo? "Vedremo, ma se ci mostrano il progetto di Unicam per il porto, magari qualche spazio può anche saltar fuori", le parole di Bianchi, che da questi parti gestisce un cantiere navale.

"Non si può dimenticare ciò che è stato – ha proseguito Cipolla –. Anzi, il passato deve essere divulgato anche a livello cittadino. Per questo dobbiamo acquisire forze economiche e numeriche che ci permettano di presentarci bene alle istituzioni e di dire chi siamo". Da qui, la frecciatina all’associazione ‘Museo del mare’ di Vinicio Morgoni, che aveva proposto un tour enogastronomico delle specialità culinarie civitanovesi: "Vediamo che ‘Li furbi co l’abbiti’ e altre ricette stanno andando in giro – ha concluso Pierluigi Cipolla –. Massimo rispetto per chi persegue altre strade, ma per fare il pasticcere devi intenderti di farine". In tanti hanno voluto partecipare alla conferenza di presentazione di ‘Ricordi d’Amare’, tra il pubblico era presente anche la consigliera comunale Silvia Squadroni, mentre plausi all’iniziativa sono arrivati da Luciano Baiocco di ‘Progetto risorgere’. "È un recupero culturale del nostro territorio – ha commentato –. Possiamo collaborare, perché giovani e anziani si mettano insieme per toccare con mano l’arte e la cultura".

Francesco Rossetti