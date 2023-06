Primi passi verso la comunità energetica

di Antonio Tubaldi

Anche i residenti del centro storico, e naturalmente non solo loro, potranno costituirsi in comunità energetica, magari con impianti da realizzare in comune nelle campagne recanatesi. Il progetto è noto ormai a livello nazionale come Cer, acronimo di "Comunità energetica rinnovabile", cioè di impianti fotovoltaici o eolici da cui ricavare energia riducendo il costo della bolletta e si spera anche l’emissione di CO2. Una prima presentazione del nuovo progetto energetico sarà effettuata dall’Amministrazione recanatese giovedì prossimo alle ore 18 alla sala consiliare del Comune, sia in presenza che in diretta streaming sul web, con l’intervento in qualità di esperti del settore di Astea Energia, Sgr Group e Mac. Dopo l’incontro verrà promosso un invito alla cittadinanza e alle imprese del territorio per comunicare una manifestazione di interesse alla partecipazione della costituenda Cer. A questo nuovo modello di produzione di energia, che consentirà di passare dal consumo di quella derivante da fonti fossili a fonti energetiche alternative, possono contribuire le imprese, principalmente di tipo solare. Possono far parte di queste Cer semplici cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese e quant’altri. "La Cer - spiega l’assessore all’Ambiente Michele Moretti - punta alla centralità del cittadino consumatoreproduttore al quale viene garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica". Come fare? Prima di tutto, bisogna individuare l’area dove si intende installare l’impianto di produzione, vicino ai consumatori che si sono costituiti in forma associata, magari anche tramite semplici cooperative. "Un passo importante per il nostro Comune che s’impegna da tempo nella salvaguardia ambientale - ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. L’obiettivo è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali all’intera città e, in particolare al centro storico, mediante la condivisione del risparmio e la distribuzione di energia anche in favore delle fasce di popolazione meno abbienti". Il Comune di Recanati sarà un partner fondamentale nel progetto della costituzione di una Cer per il centro storico, in quanto sarà oltre che promotore, aggregatore, produttore e consumatore. "La Cer per il centro storico - ha aggiunto l’assessora alle politiche sociali Paola Nicolini - potrà, inoltre, diventare uno strumento di coesione sociale e di lotta alla povertà, attraverso il quale il Comune potrà fare fronte alle necessità di alcuni nuclei familiari meno abbienti".