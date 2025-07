"Primo agente di colore: un sogno realizzato"

"Ho inseguito il mio sogno e l’ho realizzato. Non ho mai fatto scelte facili. Ogni passo è stato una sfida, ma non ho mai smesso di credere in me stesso. Oggi indosso questa divisa con orgoglio, sapendo che ogni sacrificio mi ha portato fin qui. Questo è solo l’inizio. Grazie a mia moglie e mia figlia".

Con queste parole, pubblicate sul suo profilo Facebook, Paolo Diop ha voluto celebrare il traguardo che lo ha visto diventare il primo agente della polizia locale di colore in servizio nelle Marche. Diop, 36 anni, originario del Senegal ma arrivato in Italia da piccolissimo, vivendo prima a Torino e ora a Recanati, ha iniziato nei giorni scorsi la sua attività come agente di polizia municipale a Sirolo, rinomata località turistica della Riviera del Conero. Ha infatti vinto un concorso che gli ha aperto le porte della caserma, dove ora si occupa di viabilità, sicurezza stradale e contatto diretto con cittadini e turisti.

"Mi piace stare in mezzo alla gente, parlare con le persone, capire le loro problematiche – racconta Diop –. Credo che servire la cittadinanza sia un piacere. È come la politica: si tratta sempre di mettersi al servizio degli altri". Un’esperienza, la sua, arricchita dalla capacità di comunicare con i tanti visitatori stranieri che affollano Sirolo in estate: parla infatti correntemente non solo l’italiano, ma anche l’inglese, il francese e il wolof, la sua lingua madre. Il suo percorso personale è tutt’altro che ordinario: laureato in giurisprudenza, Diop ha ricoperto incarichi di rilievo nell’ambito della politica, in particolare nel centrodestra, come responsabile nazionale per l’immigrazione di Fratelli d’Italia e poi con altre formazioni come Noi Moderati, deciso sempre a impegnarsi per il bene comune. "Il primo a ricoprire un ruolo così ha sempre una responsabilità in più – spiega –. Basta però fare bene il proprio mestiere, come qualsiasi altro collega".

La scelta di Diop ha anche un forte valore simbolico: rappresenta un messaggio di inclusione e di speranza, dimostrando che l’integrazione non è solo possibile, ma può portare a risultati concreti e di cui andare fieri. "Essere il primo vigile urbano di colore nelle Marche mi riempie di orgoglio" ammette lui, sottolineando come il suo percorso possa diventare un modello per i tanti immigrati che arrivano in Italia e sognano di costruirsi un futuro migliore basato su studio, impegno e rispetto delle regole.

La sua storia dimostra che la divisa non conosce barriere, ma solo senso del dovere e voglia di contribuire al bene della comunità. E Sirolo, località simbolo del turismo marchigiano, ha già accolto Diop con curiosità, rispetto e ammirazione.

Antonio Tubaldi