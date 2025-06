Primo album da solista di Edoardo Petracci

Debutta con il suo primo album da solista, intitolato "By This Window", il compositore e musicista civitanovese Edoardo Petracci. Lo fa lanciando una campagna online "kickstarter" che sarà aperta fino al 12 luglio, per sostenere un progetto musicale sperimentale e profondamente contemporaneo. Nel corso della sua carriera ha collaborato in diversi progetti che includono performance multimediali e composizioni, fra cui cinema e teatro.

"Si tratta di un viaggio musicale intimo, che mescola sonorità acustiche con texture più moderne ed elettroniche – ha sottolineato Petracci sul suo album in uscita –. Per farlo mi sono trasferito per un periodo sui monti della Sila, in Calabria, all’interno di una vecchia casa di campagna: là sono stato ispirato dalla natura e da quella terra incredibile". Le tracce dell’album si muovono tra minimalismo, post-classica e musica contemporanea.