Primo bilancio del nuovo. Codice degli appalti:. Castelli apre i lavori

"Il nuovo Codice degli appalti: il primo bilancio di un semestre di novità e criticità". E’ questo il titolo del convegno organizzato per martedì dall’Unione nazionale avvocati enti pubblici (Unaep), insieme al commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli. L’incontro si terrà a partire dalla 15.30 a Roma, nella sala capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria. Ad aprire i lavori sarà appunto il senatore Castelli (nella foto). A seguire il saluto di Antonella Trentini (presidente Unaep), e Antonio Galletti del Consiglio nazionale forense. Dopo la relazione introduttiva di Francesco Caringella (presidente di sezione del Consiglio di Stato), ci saranno gli interventi moderati da Sabrina Tosti (componente giunta Unaep ed esperta giuridica del commissario Castelli), Marco Giustiniani (avvocato e consigliere giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Laura Paolucci (avvocato dello Stato), Anna Corrado (magistrato Tar Lombardia e componente della Commissione speciale incaricata di redigere il progetto per la nuova disciplina dei contratti pubblici). Il dibattito sarà l’occasione per fare un "tagliando" ai primi sei mesi di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, alla luce anche dell’attuazione del Pnrr e dei principi del codice in materia di digitalizzazione. Concluderà i lavori la relazione di Giovanni Grasso (consigliere di Stato e componente della Commissione speciale incaricata del progetto per la nuova disciplina dei contratti pubblici).