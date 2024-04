Primo bilancio e prospettive della Comunità Solare civitanovese

Il gruppo di acquisto solidale ‘Gaia’ e il Banco Marchigiano hanno promosso nel 2023 la costituzione della prima comunità energetica della provincia di Macerata, la Comunità Solare Locale di Civitanova e oggi alle 18, nella sala convegni del Banco Marchigiano, saranno presentati i risultati dei primi otto mesi di attività della comunità.

Si parla di uno dei temi cruciali di dibattito internazionale, ovvero la riduzione della produzione di Co2 per contrastare il cambiamento climatico attraverso l’uso dell’energia solare, rendere il territorio protagonista nella produzione e nel consumo di elettricità da parte di cittadini e imprese, generare incentivi per contenere i costi della bolletta elettrica. Realizzare questi obiettivi attraverso lo scambio di energia tra cittadini produttori di energia solare che condividono con altri cittadini l’energia in eccesso che non utilizzano, è il progetto che la Comunità Solare di Civitanova sta realizzando con la speranza che presto altre comunità energetiche nascano e seguano questo esempio per puntare all’autosufficienza energetica facendo leva sullo scambio di energia tra produttori e consumatori. Prospettive e possibilità di cui si parlerà e sulle quali ci si confronterà, dunque, oggi nella sala convegni del Banco Marchigiano (dove la cittadinanza è invitata a intervenire) con il professor Leonardo Setti, presidente nazionale del Centro per le comunità solari.

l. c.