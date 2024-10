Primo carico di aiuti a Gaza. Una cisterna d’acqua agli sfollati

È arrivato nella Striscia di Gaza il primo carico di aiuti inviati dal Centro Fonti San Lorenzo e Arci La Serra di Recanati con il decisivo supporto dell’associazione Porto Recanati Solidale. Una cisterna d’acqua per la popolazione palestinese portata fisicamente dal Comitato Nour nella città di Deir al Balah tramite l’Egitto: la cisterna ha dato accesso all’acqua potabile a centinaia di sfollati. Gli aiuti sono il risultato dell’evento "StreetBall Recanati", il torneo solidale di basket organizzato a settembre da Arci La Serra e Centro Fonti San Lorenzo: 1.703 euro raccolti, che si tradurranno anche in pasti per bambini e adulti. "StreetBall Recanati" ha visto coinvolte 16 squadre e oltre 60 giocatori che si sono sfidati a basket 3 contro 3: la musica, il bar sociale, la presenza del movimento "Saturdays for Gaza" hanno fatto da contorno a questo evento. Centinaia gli spettatori che ogni giorno hanno attraversato il parco in cui si svolgeva l’evento, sensibili e sensibilizzati rispetto a quanto sta accadendo a Gaza e ormai in tutto il Medioriente.