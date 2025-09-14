Primo consiglio dopo lo stop estivo. Dal city brand alla festa in centro

Domani torna a riunirsi il consiglio comunale. Si parlerà, tra varie questioni, della festa dei commercianti del centro storico per cui è stato chiesto un ingente finanziamento, dell’ipotetico stop alla diffusione del city brand e del servizio idrico integrato affinché si abbia un gestore unico. Tanti gli argomenti da trattare fin dalle 15: si inizia con un’interrogazione di Alberto Cicarè, per Potere al popolo, che chiede a proposito di un fondo da destinare ai minori stranieri non accompagnati. Seguirà la consigliera Sabrina De Padova per il gruppo misto a chiedere conto delle opere incompiute, per chiarire tempi e costi aggiuntivi. Si prosegue con Andrea Perticarari, del Partito democratico, che interrogherà l’amministrazione sulla festa dei commercianti del centro storico e sul suo budget da 20mila euro. Stefania Monteverde, di Macerata bene comune, chiederà dei lavori di ricostruzione del santuario della chiesa delle Vergini, dell’auditorium San Paolo in piazza della Libertà e del convitto nazionale. Il consiglio proseguirà con la delibera per costituire un gestore unico per il il servizio idrico dell’Ato 3, poi si parlerà di corretto insediamento urbanistico degli impianti e la "minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", prima di discutere della soppressione della fiera di Piediripa e di quella di Natale. Seguirà il discorso sull’adesione alla promozione del "turismo lento" a proposito della via Lauretana. Con Ulderico Orazi per Italia viva si discuterà dell’interruzione di promozione del city brand, che aveva fatto molto discutere negli scorsi mesi. Spazio poi alla mozione di Ninfa Contigiani, Pd, sul supporto alla proposta di legge di iniziativa popolare "Ma quale casa?", che vuole garantire come diritto primario un’abitazione. Ultima mozione di Cicarè sulla sicurezza di via Due Fonti.