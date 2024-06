Primo consiglio: "Una grande responsabilità"

"Il momento del giuramento è breve ma pregno di emozioni e porta con sé una grande responsabilità". Lo ha detto il sindaco Noemi Tartabini in consiglio venerdì sera, nell’auditorium Scarfiotti, momento che ha sancito l’insediamento ufficiale della nuova amministrazione di Potenza Picena. "Se oggi sono qui è perché molti cittadini hanno ritenuto positiva la semina fatta nella precedente legislatura, apprezzandone l’impegno – ha aggiunto Tartabini –. E hanno condiviso il progetto proposto per il prossimo quinquennio. Continueremo a dare il massimo per il nostro territorio in termini di crescita, valorizzazione, sicurezza e servizi. Oggi inizio il secondo mandato. L’auspicio è che si possa davvero lavorare insieme, pur nelle differenze, per rendere migliore la nostra città". Dopo il giuramento del primo cittadino, è stata eletta l’avvocatessa Catia Mei neo presidente del consiglio comunale. Poi si è proceduto con le nomine degli assessori. Nei banchi della maggioranza, il consiglio sarà composto da Tartabini (sindaco), Giuseppe Castagna (vicesindaco), gli assessori Margherita Fermani, Michele Galluzzo, Salvatore Palmiero, Luca Strovegli, Catia Mei, insieme ai consiglieri Mara Barbaresi, Mirco Braconi, Giulio Casciotti, Antimo Flagiello, Veronica Fortuna, Sonia Pace, Simone Pantanetti, Nicholas Sampaolo e Raffaella Spettoli. Nel gruppo di minoranza "Idea Futura" i consiglieri Alessandra Perticarà (capogruppo), Valentina Campugiani, Fausto Cavalieri, Simona Galiè, Tommaso Gaballo e Richard Dernowski.