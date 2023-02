Primo contributo per il reddito di libertà

Reddito di libertà, erogato il primo contributo in città. Si tratta di un sussidio dedicato alle donne seguite dai centri antiviolenza, riconosciuto per permettere loro di vivere con autonomia anche al di fuori delle quattro mura dove avvengono gli episodi di cui sono vittime. Il contributo riconosce un importo di quattrocento euro al mese, per un massimo di un anno di durata, che viene versato dall’Inps (Istituto nazionale per la previdenza sociale, ndr) tramite l’apposito ’Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza’, istituito dal governo nel 2020 con il ’decreto rilancio’. Secondo l’ultima legge di bilancio approvata dall’esecutivo ammonta a circa 1.850.000 la cifra dedicata al fondo per l’anno corrente. Ma se a contribuire economicamente è l’Inps, fondamentale affinché venga riconosciuto il reddito alla persona, è la sinergia tra le varie istituzioni, con il Centro antiviolenza impegnato ad inviare la domanda ai servizi sociali del Comune. Quest’ultimi, infatti, sono chiamati ad attestare ‘lo stato di bisogno’ di chi ne fa richiesta. Oltre a ciò, i requisiti per beneficiare della misura sono la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea, oppure il permesso di soggiorno, la residenza in Italia, una dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza e infine la dichiarazione firmata del responsabile del servizio sociale. "Il Comune si limita a verificare le domande – conferma l’assessore al Welfare e ai Servizi sociali Barbara Capponi – tramite l’operato degli assistenti sociali e poi invia la pratica all’Inps. E questa non è la prima domanda che viene presentata in città". D’altronde, i dati diffusi appena due mesi fa dalla responsabile del Centro antiviolenza dell’Ambito territoriale sociale 14 di Civitanova mettono in allarme. Nel 2022 sono state almeno 73 le donne che si sono rivolte allo stesso servizio, cui si aggiungono quelle tante persone che si recano allo ‘Sportello Informadonna’ del Comune, attivo come una sorta di orientamento per le donne stesse in diversi ambiti della vita sociale, ma molto spesso utile anche in casi di violenza. Quanto alle iniziative locali, è poi utile citare il progetto Danae, iniziato nel 2019 con l’obiettivo del reinserimento sociale per le donne vittime delle violenze. L’iniziativa fu lanciata dall’assessorato ai servizi sociali in collaborazione con associazione l’associazione Praxis e riguardò una serie di contributi economici volti al finanziamento di alcune attività lavorative e sociali.

Francesco Rossetti