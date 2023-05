Primo disco per Street Delta Voice "È un progetto molto emotivo"

Si chiama ‘Ora!’ il primo album dell’artista recanatese Leonardo Bersacchia, in arte SDV, Street Delta Voice. Undici le tracce presenti nel progetto di Bersacchia, uscito pochi giorni fa, lo scorso 6 maggio, prodotto da J2L e post prodotto al Sound Puzzle Studio, di Recanati. "Aspettavo da molto tempo questo momento e ora che è arrivato faccio fatica a realizzare – spiega – Sono davvero gasatissimo. Ora! – continua il cantante – è un progetto molto emotivo, il risultato dell’evoluzione artistica e personale che ha accompagnato e scandito il mio percorso di questi anni, nota dopo nota, e spero possa arrivare forte e diretto a quante più persone possibili". Street Delta Voice (classe ’98) ha iniziato a fare musica a 12 anni, come racconta lui stesso: "Inizialmente, componevo le mie canzoni accordi e voce, con la chitarra acustica che ho imparato a suonare da autodidatta. Sentivo già da allora la necessità di trasmettere qualcosa di mio, le mie emozioni. La musica è stata un’amica, una compagna di vita e lo sarà sempre, nei tempi belli e in quelli brutti". L’amore per il rap arriva a 15 anni, quando inizia a cimentarsi in questo stile: "A 15 anni, il mio approccio musicale si sviluppa nel rap. Le mie sonorità variano e mutano nel pop urban trap". Stili, questi, che tuttavia non riescono a definire alla perfezione Leonardo. "Sono in continua evoluzione e in continua evoluzione lo è il mio percorso, così come lo è l’esistenza di ognuno di noi". Non a caso, nell’album ci sono tantissimi stili e sonorità. Un lavoro, il suo, che rappresenta "frammenti di vita vissuti negli ultimi 2 anni e una ricerca personale – dice – verso la mia evoluzione artistica. Piano piano, sono sicuro che riuscirò a trovare al meglio me stesso e a far vivere le emozioni non solo a me, ma a tutti i miei ascoltatori". Un campionario diversificato di immagini e stati d’animo, dai più malinconici e riflessivi a quelli più freschi e accattivanti, cantati con la spensieratezza e l’emotività tipica dei vent’anni. Perché il titolo ‘Ora!’? "Perché significa ‘adesso, in questo momento’. Per ricordare di lottare per i nostri obiettivi, ascoltando solo noi stessi", conclude. Gioia, malinconia, motivazione "e soprattutto amore. L’amore che – nella nostra vita – deve esserci sempre". Tra i singoli più interessanti, spuntano ‘Tuta Nike’, dalla sonorità hyper pop trap, che narra la spensieratezza di una vacanza estiva, e ‘Mp3’, che canta il ricordo nostalgico di una relazione.

Nicolò Moricci