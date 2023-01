Primo giorno sulle piste da sci sui Sibillini

di Lucia Gentili

Primo giorno di stagione, ieri, per gli impianti di Frontignano (Ussita), Bolognola e Sarnano. O meglio, un assaggio di stagione perché sono stati aperti campi scuola e tappeti. Ma questo è bastato, complice la bella giornata di sole, a portare in montagna famiglie e ragazzi. E, ad ogni modo, si è trattato di un avvio, considerando che finora per gli impianti non c’era stato neanche un giorno di apertura per la pressoché totale assenza di neve.

I gestori adesso incrociano le dita per la neve in arrivo, prevista per la prossima settimana. "Questa prima giornata di apertura è andata bene – afferma Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono le stazioni di Frontignano e Bolognola –, con una buona affluenza. A Frontignano anche tanti scialpinisti, che sono saliti sulla seggiovia per poi andare a fare le scialpinistiche sul Monte Bove. Molti bimbi sul campo scuola, sia a Bolognola che a Frontignano. Siamo soddisfatti per questo pre-inizio stagione, diciamo parziale. Ora puntiamo tutto sul prossimo week end, in vista della neve, che dovrebbe arrivare tra mercoledì, giovedì e venerdì. Siamo fiduciosi, nel fine settimana che verrà, di poter aprire altre piste e altri impianti, anche per gli sciatori un po’ più esperti". Le persone hanno fatto tappa anche al rifugio Saliere Sibillini Mountain Lounge di Frontignano, che oggi farà il bis dalle 8.30 alle 17. Mentre questo pomeriggio, allo ZChalet di Bolognola, Winter Sound Party dalle 14.30 alle 19, alla console dj Mattia Lancioni. Buona affluenza anche al comprensorio Sassotetto-Santa Maria Maddalena a Sarnano. Ieri erano aperti due tappeti, quello del campo scuola Sassotetto e quello del campo scuola della Maddalena. Oltre alla Scuola Sci Monti Sibillini. "Abbiamo aperto i tapis roulant per movimentare il discorso del turismo montano – spiega Mario Nannerini, responsabile tecnico e della sicurezza –. Malgrado ci sia poca neve, c’è una buona affluenza: stiamo facendo divertire un sacco di gente, soprattutto i bimbi con gli slittini. Le condizioni per divertirsi ci sono tutte, considerando il sole e il fatto che non fa tanto freddo. Ma per sciare è altrettanto ovvio che non è questa la situazione ideale per la mancanza di neve. Oggi siamo aperti solo alla Maddalena per l’assenza di neve a Sassotetto". Questo pomeriggio alla Baita Solaria, dalle 15, Eddy Masterjoy con Valentino Valemix.