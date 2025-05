Primo maggio al Foro Boario

Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. La festa fu ripresa anche dal mondo cattolico grazie all’impegno delle Acli: il primo maggio 1955, Papa Pio XII istituì la festa di san Giuseppe lavoratore. Come ha sottolineato don Rino Ramaccioni, "l’economia e le leggi di mercato non devono passare sopra alle nostre teste. Il mercato siamo noi quando siamo imprenditori e lavoratori, e quando promuoviamo e viviamo un consumo critico".