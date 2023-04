Primo maggio, cambiano sosta e viabilità

Primo maggio con la pioggia, dice il meteo, ma confermato al momento l’evento musicale ‘Civita Star ’80’ con Ivana Spagna e Adriano Pappalardo in piazza XX Settembre e in centro traffico e sosta rivoluzionati. Il concerto si svolgerà dalle 17 alle 20 e dalla conferenza dei serviziarrivano le decisioni sugli aspetti organizzativi e le modifiche alla viabilità. Per tutta la giornata, dalle 6 del mattino e fino alla mezzanotte, divieto di sosta con rimozione e divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto quelli dell’organizzazione muniti di specifico contrassegno) dentro la piazza. Invece, dalle 15 a mezzanotte transito vietato, oltre che in piazza, davanti al palazzo comunale, lungo i vialetti nord e sud, in corso Dalmazia, in via Conchiglia e in via Lido (nei tratti compresi tra via Trento e il vialetto nord). Stop alle auto anche in corso Garibaldi e in via Cairoli (tra via Cavour e il vialetto sud), in via del Remo e in via del Timone (da via Mazzini al vialetto sud) e niente transito pure in via Buozzi nel tratto tra via Trieste e piazza XX Settembre, e divieto di circolazione in via Gorizia, tra vicolo Nettuno e il vialetto nord. Stante questo perimetro escluso alle auto, le modifiche al traffico disposte prevedono la deviazione in via San Marone e in via Trieste per i veicoli provenienti da via Cecchetti, in via Buozzi per i quelli che arrivano da corso Umberto I; chi proviene da via della Vela dovrà girare in corso Vittorio Emanuele e saranno indirizzate in via Trento le auto provenienti dalle strade comprese nella zona nord del borgo marinaro. Per quanto riguarda il parcheggio, da mezzogiorno alle 14 sarà proibito nel tratto antistante il palazzo comunale, sui vialetti nord e sud, in piazza don Lino Ramini, in via Buozzi (lato nord), in via Trieste su ambo i lati dall’incrocio con via Buozzi e fino a vicolo Sforza, in corso Dalmazia e in via Lido (nei tratti tra via Trento e il vialetto nord). L’istituzione del capolinea per gli autobus di linee urbane ed extraurbane sarà spostato in via Santa Rita.