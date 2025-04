Primo maggio con il film "InFiniti"

In programma, su Canale 5, alle 23,15, il primo maggio il film "InFiniti" girato in parte nel 2023 a Recanati e prodotto da Michele Calì per A.C. Production e che vede protagonista Francesca Loy. Il film ha visto anche la partecipazione di numerose comparse locali fra cui l’attore Paolo Magagnini che interpreta un professore di Italiano che conduce un gruppo di persone in visita alla sezione leopardiana del museo cittadino di Recanati. Qui, suo malgrado, ha un incontro un po’ movimentato con i protagonisti. Il film è stato girato nella sua prima parte tra le suggestive location della città, tra cui le vie del centro storico, piazza Giacomo Leopardi, il Museo civico Villa Colloredo Mels, il chiostro di Sant’Agostino e la cornice unica dell’Orto sul Colle dell’Infinito.