Primo maggio di Risorgimarche: Riverberi con il concerto di Cecchini

A Belforte il Primo Maggio è all’insegna di "Riverberi", iniziativa di RisorgiMarche. Domani la Festa dei lavoratori inizia alle 9 con passeggiata e trekking a cura dell’Occhio nascosto dei Sibillini, alle 11.15 visita guidata al Polittico di Giovanni Boccati e alle 11.30 "Echoes", concerto di Dario Cecchini (nella foto) nella chiesa di Sant’Eustachio in piazza Umberto I. "I brani, la durata delle improvvisazioni, i timbri, le dinamiche, tutto è relazionato al suono del luogo in cui il concerto si svolge – spiegano i promotori -. Le composizioni vengono scelte sul momento e si alternano ad ampi spazi improvvisativi. Il concerto non ha scaletta, è l’acustica del posto che invita Dario a suonare un pezzo piuttosto che un altro, facendo un tutt’uno tra la musica scritta e quella improvvisata". Dalle 13 apertura degli stand gastronomici e nel pomeriggio giochi e attività (gratuite) per bambini. Anche in caso di maltempo, sono confermati: l’escursione guidata, il concerto di Cecchini e gli stand gastronomici.