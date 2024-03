Primo maggio in festa alla pineta Volpini

Dopo diverso tempo ritornerà a Porto Recanati la festa del primo maggio con un picnic nella pineta Volpini, farcito da concerti, animazione e tanto altro. Così come prenderà il via un calendario di due o tre giorni per la festa del patrono, che cade il 29 agosto, nel giorno di San Giovanni Battista. È quanto emerso nella riunione di martedì a Palazzo Volpini, che ha visto presenti il nuovo direttivo della Pro loco (con il presidente Marco Pacella, il segretario Aldo Rino Sichetti e il consigliere Luigi Anzalone), i comitati di quartiere e l’assessore al Commercio, Stefania Stimilli. E a tracciare il punto su quanto discusso è proprio il presidente Pacella. "Si è trattato di un incontro dove è stato steso un primo programma per la stagione 2024, dopo che nei giorni scorsi siamo tornati da Tipicità – spiega Pacella –. A Fermo abbiamo presenziato insieme all’Accademia del brodetto alla portorecantaese, tant’è che durante la fiera si è dato vita a una collaborazione con il Comune di Campofilone, proponendo il nostro piatto tipico di pesce accompagnato dai famosi maccheroncini. Comunque, la prima iniziativa pubblica di quest’anno saranno i festeggiamenti del primo maggio, cosa che non viene fatta da tempo". E così il presidente della Pro loco entra nel dettaglio dell’iniziativa. "Si farà un picnic nella pineta Volpini – riprende Pacella -. Ovvero si allestiranno food truck, aree per mangiare sul prato, ma pure musica, concerti e uno spazio con giochi per bimbi. Vogliamo prevedere, poi, una mini regata nel tratto di mare là davanti con l’associazione Amici della vela "Mario Jorini" e un torneo di bocce. Insomma, servirà sia per creare lo spirito di stare insieme in un giorno di festa, sia per rivitalizzare la pineta. D’altronde è un importante polmone verde caduto nel dimenticatoio, che però può diventare uno dei luoghi di maggior pregio della città". Inoltre, si è parlato pure di altre due importanti manifestazioni previste per l’estate. "È confermato che per il 30 giugno ci sarà il Brodetto Show, tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità, con una degustazione in pubblico del nostro prelibato piatto allo zafferano – aggiunge Pacella –. E ancora: tornerà un programma di due o tre giorni per festeggiare il nostro patrono San Giovanni Battista, attorno al 29 agosto. Ovviamente si vogliono fare diverse e variegate iniziative per l’occasione. Ciò coinvolgendo sempre quartieri e associazioni, perché l’unione fa la forza".