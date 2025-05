Primo maggio, la versione di Sacchi: "L’opposizione fa solo polemica"

"L’opposizione non è propositiva. Sulla festa del primo maggio abbiamo soprasseduto per la chiusura dei giardini Diaz e non pensavamo fosse il caso di farla alla Terrazza dei popoli. Ma l’anno scorso ci criticavano per la ruota panoramica e per le feste con troppo rumore". L’assessore agli eventi Riccardo Sacchi replica ad Alberto Cicarè e Stefania Monteverde che avevano evidenziato come, a differenza di molte altre cittadine in provincia, a Macerata non sia stata organizzata alcuna iniziativa per la festa dei lavoratori.

Sacchi spiega che "quest’amministrazione sta cambiando il volto della città, che ora è più sorridente. Gli appuntamenti sono aumentati esponenzialmente, con i 14 concerti di Sferisterio live e nuovi festival per giovani e meno giovani e, soprattutto, perché coinvolgiamo moltissimo il tessuto associativo cittadino, con le varie Pro loco e con musica e cultura. Le nostre iniziative sono apprezzatissime, Macerata da quattro anni è tornata nel radar dell’intrattenimento; in molte città, in provincia e fuori, è segnata sulla mappa del divertimento".

Sacchi contrattacca raccontando anche che "io stesso all’opposizione ho mosso diverse critiche, anche molto frontali, ma ho fatto anche molte proposte. Ora vedo che non c’è pars costruens nell’opposizione, si cerca per forza il difetto, ci si accusa perché oggi non ci sarà festa, ma l’anno scorso l’accusa era quella opposta, ossia che le feste erano troppe. Con il cantiere ai Diaz non ci sembrava il caso di rifarla anche per una questione di sicurezza di bambini e famiglie, che sarebbero dovute stare sotto il sole alla Terrazza dei popoli. L’opposizione faccia pace con se stessa".