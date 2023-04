Primo Maggio, le celebrazioni

Mattinata di celebrazioni in occasione del Primo Maggio, la Festa delle lavoratori. Il programma organizzato dall’amministrazione comunale prevede il ritrovo delle autorità alle 9.45 in piazza XX settembre, per il trasferimento in autobus nella città alta, dove alle 10 partirà il corteo dal piazzale antistante l’ex sede Atac per depositare la corona d’alloro al monumento ai caduti sul lavoro dei giardini del Pincio e alla Torre dell’Acquedotto. Poi, il ritorno nella città bassa, dove alle 10.45 sarà deposta la corona al Parco pubblico ‘Caduti sul Lavoro Impresa Cecchetti’.

Alle 11.15, sarà la volta del Monumento ai caduti nel mare, nel piazzale del Mercato Ittico. Per l’occasione, sono previsti gli interventi del sindaco Fabrizio Ciarapica, del presidente del consiglio comunale Fausto Troiani e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.