Primo maggio, niente festa in città: "Ennesima iniziativa saltata, amministrazione poco attenta"

A Macerata per il Primo maggio non ci sono feste o iniziative organizzate. Complice la chiusura dei giardini Diaz (dove la festa veniva tradizionalmente ospitata) per i lavori di riqualificazione, il Comune quest’anno non ha preso iniziative. "Purtroppo questa situazione si innesta in una serie di appuntamenti mancati in occasione delle feste popolari", dice Alberto Cicarè, consigliere comunale di Strada Comune - Potere al popolo. "L’amministrazione maceratese non ha previsto nulla – prosegue –, è poco attenta a questo genere di occasioni, che invece sono sentite in molte altre città. Se non si sollecita la cittadinanza ad attivarsi e si prendono iniziative solo quando ci sono finanziamenti, manca il tessuto sociale per dare luogo a queste feste. Ma a Macerata le iniziative vengono fatte quasi solamente con finanziamenti, e in occasioni come il 25 Aprile e il Primo maggio hanno spazio solo quelle istituzionali. Manca la volontà di organizzare qualcosa di divertente, largo e popolare. Non è una considerazione politica; un altro esempio di questa tendenza è la Notte dell’opera, che non viene fatta più", ricorda Cicarè. Lo scorso anno, all’interno dei Diaz, erano stati proposti stand gastronomici, musica dal vivo e dj set, con giochi per bambini e uno sconto per la ruota panoramica, montata in quel periodo proprio all’esterno dei giardini. "La festa del Primo maggio ai giardini purtroppo è stata eliminata – aggiunge Stefania Monteverde, consigliera di Macerata Bene Comune –, un’altra della lunga lista degli appuntamenti belli della città purtroppo saltati. Eppure era un’occasione per molti maceratesi di fare festa insieme, ascoltare musica, godere dei giardini, che peraltro sono ancora chiusi".