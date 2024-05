Primo maggio:: "Tutelare la sicurezza dei lavoratori"

La città ha celebrato il Primo maggio nel ricordo dei caduti ma anche nel nome della speranza, espressa con la scelta della tappa conclusiva al Lido Cluana, tra opere di artisti internazionali dedicate alla tolleranza.

Dal piazzale Atac, la Banda della Città di Civitanova ha accompagnato, con il corpo di polizia locale in alta uniforme e il gonfalone comunale, le autorità ai giardini del Pincio e torre dell’Acquedotto. Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vicesindaco Claudio Morresi, i vertici delle forze dell’ordine e i sindacati. Poi il corteo ha raggiunto il parco Caduti sul lavoro Impresa Cecchetti e il busto di Adriano Cecchetti, imprenditore di cui è stata messa in luce dal sindaco e dall’ex cecchettaro Umberto Pancotto l’enorme importanza e lungimiranza. "È importante riconoscere i risultati ottenuti – ha detto infine il sindaco Ciarapica al Lido Cluana –. Ma non possiamo ignorare la crescita degli infortuni. È nostro dovere agire con determinazione per tutelare la salute e la vita di lavoratori e lavoratrici".