Primo nella maratona a cinquant’anni, il trionfo di Francesco Bartolini

Francesco Bartolini, della Polisportiva Acli Macerata, ha tagliato l’entusiasmante traguardo del primo posto assoluto nella "Maratona Lago del Salto", gara podistica svoltasi a Varco Sabino, in provincia di Rieti, piazzandosi sul gradino più alto del podio con il tempo di 2.56’.45“, nella distanza della classica maratona di 42,2 km. Un successo straordinario per un atleta di cinquanta anni da poco compiuti, che nella vita è un elettrauto di primissimo livello, e riesce a conciliare in maniera ottimale gli impegni di lavoro con la grande passione dell’atletica. "Sono molto contento per come ho corso, ovviamente – dice Bartolini – per la vittoria, ma anche per il tempo che sono riuscito a segnare, infatti è stato buono ma so che posso ancora migliorare. Sono molto fiducioso in vista dei prossimi appuntamenti". Francesco, originario di Macerata e dove lavora, durante il giorno è sempre occupatissimo per l’enorme mole di lavoro in officina, ma riesce con grande forza di volontà ad allenarsi durante la settimana. "È da qualche anno – dice – che ogni mattina mi alzo all’alba per andare a fare la mia corsa di diversi chilometri per tenermi sempre allenato, poi ovviamente mi preparo e vado a lavoro, ma non lo faccio con difficoltà perché ormai fa parte della mia quotidianità e sono animato da una grande voglia, perché il mio corpo è talmente abituato che farebbe fatica senza l’allenamento". Per Bartolini ci saranno altri appuntamenti in cui provare a lasciare il segno, a partire dalla maratona di Firenze, che si svolgerà il 24 novembre. "Sono entusiasta di poter gareggiare di nuovo a Firenze, dopo averlo fatto già un anno fa, in questo modo – conclude Bartolini – posso misurare i risultati finora ottenuti e i miglioramenti che sono riuscito a fare nel tempo".

Marco Natalini