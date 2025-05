Primo premio del concorso CambiaMenti a una studentessa del liceo Leopardi

Un’altra vittoria per una studentessa del liceo “G. Leopardi” di Macerata: Aurora Pottetti, della IIC, si è infatti aggiudicata il primo premio a livello provinciale nel concorso CambiaMenti. Promosso dal dipartimento “Coesione territoriale e Politiche regionali” dell’Associciazione Nazionale Per l’Industria e il Terziario (Anpit), il contest prevede la scrittura di saggi brevi su un tema di carattere economico-sociale; quest’anno, muovendo da un frammento di Henry David Thoreau, i candidati hanno trattato la questione della crescita felice, proponendo delle soluzioni per garantire una migliore qualità della vita e un maggior rispetto del pianeta. Tra i lavori giunti alla commissione valutatrice, quello di Aurora Pottetti è stato giudicato il migliore, consentendo alla studentessa del Leopardi di ottenere una borsa di studio di 500 euro.