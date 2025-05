Primo soccorso e guida sicura, grandi e piccoli a lezione con la Croce Rossa

Il comitato di San Severino della Croce Rossa ha organizzato per oggi l’iniziativa "Il Villaggio di... Stammi Bene Stammi Sicuro". Dalle 16 in piazza del Popolo ci saranno attività interattive ed educative. Ad esempio un corso di disostruzione pediatrica, un percorso di guida sicura con un’attività per i più piccoli, e non solo, dove si potranno sperimentare gli effetti dell’alcol. I piccoli potranno anche portare i peluche e farli visitare dai volontari Cri, che simuleranno visite e piccole cure.